02 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cesare Prandelli yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

G.Saray'ı da çalıştırmıştı! Covid-19'a yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Bir dönem ülkemizde 'ı da çalıştıran, 'nın teknik direktörü , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, protokoller gereği yapılan testlerde teknik direktör Prandelli'nin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Prandelli'nin tecrit altına alındığı, takımın da sağlık protokollerin öngördüğü prosedürü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

10 yıl sonra geçen ay yeniden Fiorentina'nın başına geçen 63 yaşındaki teknik adam, takımın başında şu ana kadar ligde çıktığı 2 maçtan yenilgiyle ayrılmış, İtalya Kupası 4. tur maçında Udinese'yi deplasmanda 1-0 yenmişti.

, 2014-2015 sezonunun başında kısa bir dönem 'ı da çalıştırmıştı.

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