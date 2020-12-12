12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 1-5 Stuttgart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund evinde bozguna uğradı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart, deplasmanda 'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'nın 11. haftasında ile Stuttgart, 'ta karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 26 ve 52. dakikalarda Wamangituka, 60. dakikada Förster, 63. dakikada Coulibaly ve 90+1. dakikada Gonzalez'in attığı golle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golü ise 39. dakikada Reyna'dan geldi.

Stuttgart bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 6. sırada yer aldı. Borussia Dortmund ise 19 puanla 5. sırada kaldı.

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