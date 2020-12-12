Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart, deplasmanda Borussia Dortmund'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 26 ve 52. dakikalarda Wamangituka, 60. dakikada Förster, 63. dakikada Coulibaly ve 90+1. dakikada Gonzalez'in attığı golle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takımın tek golü ise 39. dakikada Reyna'dan geldi.

Stuttgart bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 6. sırada yer aldı. Borussia Dortmund ise 19 puanla 5. sırada kaldı.

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