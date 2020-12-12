Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Sörloth'un formasını giydiği RB Leipzig, sahasında Ömer Toprak'ın top koşturduğu Werder Bremen'i konuk etti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Trabzonspor'un eski oyuncusu Sörloth'un foma giydiği RB Leipzig ile Ömer Toprak'ın top koşturduğu Werder Bremen kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada (p) Marcel Sabitzer ve 41. dakikada Dani Olmo kaydetti.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

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