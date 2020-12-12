12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig-Werder Bremen: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Leipzig evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'nın 11. haftasında Sörloth'un formasını giydiği RB Leipzig, sahasında 'ın top koşturduğu 'i konuk etti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Golleri haberimizden izleyebilirsiniz...

'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında 'un eski oyuncusu Sörloth'un foma giydiği RB Leipzig ile 'ın top koşturduğu kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada (p) Marcel Sabitzer ve 41. dakikada Dani Olmo kaydetti.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL | Leipzig 1-0 Werder Bremen
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