İspanya La Liga'nın 12. haftasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında Cadiz ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CADIZ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cadiz - Barcelona maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te Spor Smar'ta canlı yayınlanacak.

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