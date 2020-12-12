12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Chelsea maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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