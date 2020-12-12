İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Everton ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Chelsea maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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