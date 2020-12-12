İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhamton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Wolverhamton ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Aston Villa maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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