12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında Wolverhamton ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Wolverhamton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Aston Villa maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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