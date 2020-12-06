06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Crystal Palace maçı 6 Aralık Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sheffield United - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sheffield United - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea evinde kazandı Chelsea evinde kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör