İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında West Bromwich ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde West Bromwich ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Crystal Palace maçı 6 Aralık Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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