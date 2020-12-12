12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 0-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester derbisinde kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasındaki dev derbide karşı karşıya gelen ile , mücadeleden golsüz berabere ayrılarak puanları paylaştı.

İngiltere 'in 12. haftasındaki dev derbide ile , 'da karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Manchester United bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 7. sırada yer aldı. Puanını 19'a çıkaran Manchester City ise 8. sırada kendine yer buldu.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, 17 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te Sheffield United deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise 15 Aralık Salı günü aynı saatte sahasında 'i ağırlayacak.

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