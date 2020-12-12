Manchester United 0-0 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Premier Lig'in 12. haftasındaki dev derbide karşı karşıya gelen Manchester United ile Manchester City, mücadeleden golsüz berabere ayrılarak puanları paylaştı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasındaki dev derbide Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.
Manchester United bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 7. sırada yer aldı. Puanını 19'a çıkaran Manchester City ise 8. sırada kendine yer buldu.
Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, 17 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te Sheffield United deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise 15 Aralık Salı günü aynı saatte sahasında West Bromwich'i ağırlayacak.
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