Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Borussia Dortmund ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Stuttgart maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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