İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Liverpool ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Wolverhampton maçı 6 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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