06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Wolverhampton maçı 6 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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