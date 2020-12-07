Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Hoffenheim ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Hoffenheim ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Augsburg maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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