07 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'nın 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Augsburg maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 22:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Brighton - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Brighton - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Tottenham Arsenal'i yıldızlarıyla devirdi Tottenham Arsenal'i yıldızlarıyla devirdi
Vardy Leicester'ı ipten aldı Vardy Leicester'ı ipten aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör