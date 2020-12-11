11 Aralık 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City AEK: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Cengiz Ünder siftah yaptı

Cengiz Ünder siftah yaptı! Leicester lider tamamladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

G Grubu maçında , sahasında 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı kazanarak grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kalan milli yıldızımız , takımının ilk golünü kaydederek galibiyette başrol oynadı.

G Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, Yunan rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup edip grubu galibiyetle noktaladı.

CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI!
Leicester City'de mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz , 12. dakikada attığı golle perdeyi açan isim oldu. Cengiz Ünder, Leicester kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Tilkiler'in diğer sayısı ise 14. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

Leicester City bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, aynı puanlı Braga ise ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı.

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