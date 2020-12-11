Leicester City AEK: 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Cengiz Ünder siftah yaptı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu maçında Leicester City, sahasında AEK'yı ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak grup lideri olarak son 32 turuna kaldı. İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kalan milli yıldızımız Cengiz Ünder, takımının ilk golünü kaydederek galibiyette başrol oynadı.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City ile AEK karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, Yunan rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup edip grubu galibiyetle noktaladı.

CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI!

Leicester City'de mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 12. dakikada attığı golle perdeyi açan isim oldu. Cengiz Ünder, Leicester kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Tilkiler'in diğer sayısı ise 14. dakikada Harvey Barnes'tan geldi.

Leicester City bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, aynı puanlı Braga ise ikinci olarak adını son 32 turuna yazdırdı.

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