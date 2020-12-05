İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile Everton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Burnley ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Everton maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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