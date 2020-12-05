05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Everton maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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