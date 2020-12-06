06 Aralık 2020, Pazar

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Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Arsenal maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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