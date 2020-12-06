İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Arsenal maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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