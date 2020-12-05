Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Freiburg ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Borussia Mönchengladbach, üst sıralara yükselme hedefiyle Freiburg'a konuk olacak…



🕠 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı bugün 17.30'da A Spor'da… pic.twitter.com/JNkN9eqR32 — A Spor (@asporcomtr) December 5, 2020

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