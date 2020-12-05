05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - B. M'gladbach maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester City - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Burnley - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Burnley - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör