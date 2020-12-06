İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Sheffield United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Leicester City maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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