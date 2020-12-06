06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'nın 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Stuttgart maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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