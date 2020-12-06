Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Werder Bremen ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Stuttgart maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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