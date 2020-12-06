06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-0 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham Arsenal'i yıldızlarıyla devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

İngiltere 'in 11. haftasında Tottenham, sahasında 'i yılduz futbolcuları Son ve Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 11. haftasındaki derbisinde Tottenham ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımi rakibini 13. dakikada Son Heung-min ve 45+1. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Tottenham bu sonuçla puanını 24'e çıkararak averaj farkıyla 'yi geçip liderliğe yükseldi. Arsenal ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

Vardy Leicester'ı ipten aldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Vardy Leicester'ı ipten aldı Vardy Leicester'ı ipten aldı
Crystal Palace gol oldu yağdı! Crystal Palace gol oldu yağdı!
Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! 3 puan... Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! 3 puan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör