İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, sahasında Arsenal'i yılduz futbolcuları Son ve Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Premier Lig'in 11. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham ile Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımi rakibini 13. dakikada Son Heung-min ve 45+1. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Tottenham bu sonuçla puanını 24'e çıkararak averaj farkıyla Chelsea'yi geçip liderliğe yükseldi. Arsenal ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

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