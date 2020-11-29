İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Barcelona ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Osasuna maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER