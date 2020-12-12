12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'nın 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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