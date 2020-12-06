06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! Lille 2-1 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz iş birliği! 3 puan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

1. Ligi'ne Türk yıldızlarımız damga vurmaya devam ediyor. 13. hafta maçında Lille ile karşı karşıya geldi. Türk yıldızlarımızın damga vurduğu mücadelede asist yaparken, golü kaydetti ve Lille sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Lig 1'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Lille ile kozlarını paylaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Lille 3 puanı hanesine yazdırdı.

BURAK YILMAZ'DAN YUSUF YAZICI'YA ASİST!

A 'ımızın yıldız futbolcuları ve karşılaşmaya damga vurdu. Maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasında topu ağlara gönderen Yusuf Yazıcı galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Ev sahibi ekibin diğer golü 53. dakikada Jonathan David'den geldi. Monaco'nun tek golünü Pietro Pellegri attı. Lille bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Monaco ise 23 puanda kaldı.

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