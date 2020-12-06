06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'nın 10. haftasında 04 ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde 04 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı 6 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Werder Bremen - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sampdoria - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sampdoria - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Roma - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Roma - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Werder Bremen - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Werder Bremen - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör