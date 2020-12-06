Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Schalke 04 ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçı 6 Aralık Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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