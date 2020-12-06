06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Roma - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

A'nın 10. haftasında ile Mert Müldür ve 'ın formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Sassuolo maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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