İtalya Serie A'nın 10. haftasında Roma ile Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Roma ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Sassuolo maçı 6 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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