İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Chelsea ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leeds United maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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