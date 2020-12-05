05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leeds United maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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