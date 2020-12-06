İtalya Serie A'nın 10. haftasında Sampdoria ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Samprdoria ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Milan maçı 6 Aralık Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER