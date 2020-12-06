06 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sampdoria - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

İtalya Serie A'nın 10. haftasında ile 'nun formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Samprdoria ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMPDORIA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Milan maçı 6 Aralık Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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