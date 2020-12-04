04 Aralık 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de seyirciler yeniden tribünde!

Ve seyirciler yeniden tribünde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle marttan beri seyircisiz oynanan karşılaşmalar için, kısmi seyirci alımına başlandı.

Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.

'de maçlar Covid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.

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