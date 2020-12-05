05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Frankfurt 1-1 Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund Frankfurt'a takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2020

 ve , 'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

ve , 'da karşı karşıya geldi. Müsabaka, atılan karşılıklı goller sonrası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Eintracht Frankfurt'un golü 9. dakikada Kamada'dan gelirken, Dortmund 56'de Reyna ile eşitliği buldu. Mücadele bu skorla sonuçlandı.

Maç sonrası Frankfurt, maç fazlasıyla 13 puanla 8. sırada kendine yer bulurken, Dortmund da maç fazlasıyla 19 puanla 3. sırada yer aldı.

Frankfurt gelecek hafta Wolfsburga'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid Sevilla'yı tek golle devirdi Real Madrid Sevilla'yı tek golle devirdi
Manchester United geriden geldi! Manchester United geriden geldi!
Almanya'da haftanın maçında gol düellosu! Almanya'da haftanın maçında gol düellosu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör