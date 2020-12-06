Juventus 2-1 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus, sahasında Torino'yu McKennie ve Bonucci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Serie A'nın 10. haftasında Juventus ile Torino, Juventus Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 77. dakikada Weston McKennie ve 89. dakikada Leonardo Bonucci'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Konuk takımın tek golünü ise 9. dakikada Nicolas N'Koulou kaydetti.
Öte yandan Juventus'ta Carlo Pinsoglio, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MERİH KADRODA YER ALMADI
İtalyan devinde forma giyen miili futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Juventus bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Torino ise 6 puanla 18. sırada kaldı.
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