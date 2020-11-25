25 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Futbolda 2020 FIFA 'En İyiler Ödülleri' adayları belli oldu

'En İyiler Ödülleri'nde adaylar belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

2020 yılının FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen futbolcular belli oldu. Oylama 9 Aralık'a kadar sürecek ve kazananlar 17 Aralık'ta açıklanacak.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

25 Kasım Çarşamba günü başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

EN İYİ ERKEK FUTBOLCU:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lionel Messi ()

Muhammed Salah (Liverpool)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Sadio Mane (Liverpool)

Sergio Ramos ()

Thiago Alcantara (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

EN İYİ ERKEK KALECİ:

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Marc Andre ter Stegen (Barcelona)

EN İYİ ERKEK TEKNİK DİREKTÖR:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hansi Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Julen Lopetegui (Sevilla)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

EN İYİ KADIN FUTBOLCU:

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Delphine Cascarino (Olympique Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji So-yun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Saki Kumagai (Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Wendie Renard (Olympique Lyonn)

EN İYİ KADIN KALECİ:

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Manchester City)

EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖR:

Lluis Cortes (Barcelona)

Rita Guarino (Juventus)

Emma Hayes (Chelsea)

Stephan Lerch (Wolfsburg)

Hege Riise (LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ ADAYLARI:

2020 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar ise şöyle:

Shirley Cruz (Costa Rica-Panama / Kadınlar CONCACAF Elemeleri)

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Jordan Flores (Shamrock Rovers-Dundalk / İrlanda )

Andre-Pierre Gignac (Tigres-Pumas / Meksika Liga MX)

Sophie Ingle (Arsenal-Chelsea / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Zlatko Junuzovic (Rapid Wien-Red Bull Salzburg / Bundesliga)

Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns-Cape Town / Güney Afrika Süper Ligi)

Son Heung-min (Tottenham Hotspur-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Leonel Quinonez (Universidad Catolica-CSD Macara / Ekvator Serie A)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / İspanya La Liga)

Caroline Weir (Manchester City-Manchester United / İngiltere Kadınlar Süper Ligi)



Kaynak: AA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu! Mevlüt Erdinç'ten Lille yorumu!
Ibrahimovic rekora doymuyor! Ibrahimovic rekora doymuyor!
Tevez resmen açıkladı! Futbolu bırakacağı tarih... Tevez resmen açıkladı! Futbolu bırakacağı tarih...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör