Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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