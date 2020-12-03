03 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'dan Messi'ye: Aynı takımda olmak istiyorum

Dünya yıldızı açıkladı! Aynı takımda olmak istiyorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ı 3 golle geçen 'de maç sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, gelecek sezon 'yle aynı takımda olmak istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'nin deplasmanda 'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atarak galibiyette başrolü oynayan Brezilyalı oyuncu , mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'nın Arjantinli yıldızı 'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz." cevabını verdi.

Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.


PSG'den kritik 3 puan! haberin devamı

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