Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:30 S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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