Juventus'un formasını giyen milli gururumuz Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle g-hafta sonu oynanacak Torino derbisinde forma giyemeyecek.

Juventus'un Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Merih Demiral, hafta sonu Torino ile oynayacakları derbide forma giyemeyecek.

Juventus'tan yapılan açıklamada; Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifadelerine yer verildi.



DİĞER