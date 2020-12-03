03 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus duyurdu! Merih Demiral sakatlandı

Juventus duyurdu! Merih Demiral sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'un formasını giyen milli gururumuz 'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle g-hafta sonu oynanacak Torino derbisinde forma giyemeyecek.

'un ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan , hafta sonu Torino ile oynayacakları derbide forma giyemeyecek.
Juventus'tan yapılan açıklamada; Dinamo Kiev maçı sonrası sağ uyluk kaslarında düşük derece bir zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifadelerine yer verildi.

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