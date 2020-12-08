Hoffenheim Augsburg: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasının kapanış maçında Augsburg'u ağırlayan Hoffenheim, rakibini 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından her iki takım da haftayı 12 puanla tamamladı.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftası Hoffenheim-Augsburg maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Hoffenheim, zorlu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hoffenheim'a üç puanı getiren golleri 17 ve 46'da Florian Grillitsch ile 50'de Ihlas Bebou kaydetti. Augsburg'un tek sayısı 31. dakikada Daniel Caligiuri'den geldi.

Hoffenheim bu sonucun ardından puanını 12'ye çıkarırken, Augsburg da 12 puanda kaldı.

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