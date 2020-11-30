30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Nagelsmann'dan flaş Sörloth sözleri!

Nagelsmann'dan flaş Sörloth sözleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

RB 'in Arminia Bielefeld'i 2-1 yendiği maçta Alexander Sörloth, bir penaltı kaçırmıştı. Konuyla ilgili Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan açıklama geldi.

RB Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2-1 kazanılan Arminia Bielefeld mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

73. dakikada Alexander Sörloth'un kaçırdığı penaltıyı Forsberg'in atması gerektiğini vurgulayan Nagelsmann, "Penaltıcımız Forsberg. Herhalde Sörloth'a bir gol attırmak istedi, temelde iyi bir hareket. Ancak bir penaltı golü, bir forvet için düğümü çözer mi, bilmiyorum. Hatta daha kötü bir duruma getirdi." dedi.

"EĞER ATMA DERSEM..."

Penaltıyı atmaması konusunda neden Sörloth'u uyarmadığı konusuyla ilgili ise genç teknik adam, "Ben sahaya girip bir futbolcuyu uyaramam. Ben gidip, 'Sen atma' dediğimde onu satılık listesine de koymama gerekir. Her şeye rağmen, Sörloth doğru yolda. Başlangıcını ve geldiği noktayı değerlendirirsek, gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

RB Leipzig formasıyla 10 karşılaşmaya çıkan Alexander Sörloth, henüz fileleri sarsamadı.

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