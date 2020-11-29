29 Kasım 2020, Pazar

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Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

İtalya Serie A'nın 9. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Fiorentina maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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