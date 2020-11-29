İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Milan ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Fiorentina maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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