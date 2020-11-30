Serie A'nın 9. haftasında Napoli, sahasında Roma'yı Insigne, Pena, Mertens ve Politano'nun attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Napoli ile Roma, San Paolo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 30. dakikada Lorenzo Insigne, 64. dakikada Fabian Ruiz Pena, 81. dakikada Dries Mertens ve 86. dakikada Matteo Politano'nnu attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Napoli bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Roma ise 6. sıraya geriledi.

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