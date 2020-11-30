30 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 4-0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli Roma'yı farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Serie A'nın 9. haftasında , sahasında Roma'yı Insigne, Pena, Mertens ve Politano'nun attığı gollerle 4-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

'nin (Serie A) 9. haftasında ile Roma, San Paolo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 30. dakikada Lorenzo Insigne, 64. dakikada Fabian Ruiz Pena, 81. dakikada ve 86. dakikada Matteo Politano'nnu attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Napoli bu sonuçla puanını 17'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi. Aynı puanda bulunan Roma ise 6. sıraya geriledi.

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