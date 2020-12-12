12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2020

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Lazio ile Mert Çetin ve Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lazio - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A maçlarının heyecanı sürüyor. Ligin güçlü takımlarından Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Ev sahibi takımda, Fenerbahçe'den transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio'nun evinde Hellas Verona'yı ağırlayacağı mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares; Correa, Immobile

Hellas Verona: Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Union Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Union Berlin - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
B. M'gladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? B. M'gladbach - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör