29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Hoffenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

9. haftasında ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Hoffenheim maçı 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli - Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör