Almanya Bundesliga 9. haftasında Mainz 05 ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Hoffenheim maçı 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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