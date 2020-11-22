22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield Unıted 0-1 West Ham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında West Ham deplasmanda Sheffield Unıted'ı 1-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.

'in 9. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi West Ham 1-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 56. dakikada Haller kaydetti.

Bu skorun ardından West Ham United puanını 14'e yükseltirken, 1 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal ile Leeds United yenişemedi! Arsenal ile Leeds United yenişemedi!
Juventus'tan Merih kararı! Transfer olacak mı? Juventus'tan Merih kararı! Transfer olacak mı?
Everton 3 hafta sonra kazandı! Everton 3 hafta sonra kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör