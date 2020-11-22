22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 2-3 Everton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton 3 hafta sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Milli futbolcumuz 'un süre almadığı mücadelede Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

'in 9. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Craven Cottage'ta oynanan karşılaşma 'nin öğrencilerinin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Everton'a galibiyeti getiren goller Dominic Calvert-Lewin (2) ve Abdoulaye Doucoure'dan geldi.

Fulham'ın gollerini ise Bobby Reid ve Ruben Loftus-Cheek kaydetti.

Bu sonuçla Everton puanını 16'ya çıkardı, Fulham ise 4 puanda kaldı.

CENK TOSUN SÜRE ALMADI

Everton'da forma giyen milli futbolcumuz ise zorlu karşılaşmada süre almadı

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