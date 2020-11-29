29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ligue 1: Paris Saint-Germain (PSG) 2-2 Bordeaux | MAÇ SONUCU-ÖZET

PSG'de düşüş sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Saint-Germain (), sahasında 'u konuk etti. 4 gollük mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ligue 1'in 12. hafta maçında Saint-Germain (), 'u ağırladı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Ev sahibi adına golleri 27. dakikada (pen.) ve 28. dakikada Moise Kean attı. Konuk ekibin golleri ise 10. dakikada Pembele (k.k) ve 60'ta Adli kaydetti.

Geçen hafta 2-0'dan Monaco'ya maçı veren ve karşılaşmayı 3-2 kaybeden PSG, bu maçta da 2-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte PSG 25 puana yükselirken, Bordeaux da 16 puana ulaştı.

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