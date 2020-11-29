29 Kasım 2020, Pazar
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Ligue 1: Paris Saint-Germain (PSG) 2-2 Bordeaux | MAÇ SONUCU-ÖZET
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Bordeaux'u konuk etti. 4 gollük mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Ligue 1'in 12. hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux'u ağırladı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Ev sahibi adına golleri 27. dakikada Neymar (pen.) ve 28. dakikada Moise Kean attı. Konuk ekibin golleri ise 10. dakikada Pembele (k.k) ve 60'ta Adli kaydetti.
Geçen hafta 2-0'dan Monaco'ya maçı veren ve karşılaşmayı 3-2 kaybeden PSG, bu maçta da 2-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte PSG 25 puana yükselirken, Bordeaux da 16 puana ulaştı.
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