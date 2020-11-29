Real Madrid 1-2 Deportivo Alaves (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Alaves'e 2-1 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Alaves rakibini 2-1 yenerek haftanın sürprizine imza attı.
Karşılaşmada Alaves 5. dakikada Lucas Perez'in penaltı golüyle öne geçerken ilk yarıyı da konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Alaves, Joselu'nun golüyle Real Madrid önünde skoru 2-0'a getirdi. İki farklı geriye düşen Real Madrid, oyuna istediği ağırlığı bir türlü koyamadı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise gelindiğinde Casemiro farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda Real Madrid baskı artırsa da aradığı golü bulamadı ve Alaves sahadan 2-1 kazandı.
Real Madrid, ligde üst üste 3 haftadır kazanamayarak zirve takibinde büyük yara almaya devam etti.
Bu sonucun ardından Real Madrid 17 puanda kalırken Alaves ise 13 puana yükseldi.
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