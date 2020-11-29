İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Chelsea ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Tottenham maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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