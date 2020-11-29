29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Tottenham maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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