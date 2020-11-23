23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Juventus Merih Demiral'ın sakatlandığını duyurdu! 10 gün...

Juventus'ta Merih Demiral şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız isimlerinden 'dan kötü haber geldi. Merih Demiral'ın sakatlandığı kulübü tarafından duyuruldu. Yıldız futbolcu yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

'un ligde Cagliari'yi 2-0 mağlup ettiği maçta asist yaparak skora katkıda bulunan 'a nazar değdi! Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sağ iliopsoas kasında gerilme tespit edildiğini ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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