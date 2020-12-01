Leicester City- Fulham: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı ve Cengiz'in 46'da oyuna dahil olduğu maçı Fulham 2-1 kazandı.
Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City, evinde Fulham'ı ağırladı. Mücadele konuk ekip Fulham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Fulham adına Lookman 30' ve Cavaleiro (P) 38'de gelirken, Leicester'ın tek golü 86'da Barnes'tan geldi. Öte yandan Cengiz Ünder, 46. dakikada Luke Thomas'ın yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla Liecester, 18 puanla 4. sırada yer alırken Fulham, 7 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
Leicester, gelecek hafta Sheffield Utd'a konuk olacak. Fulham ise Manchester City deplasmanına gidecek.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Soyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, evinde Fulham'ı konuk etti. Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı ve Cengiz'in 46'da oyuna dahil olduğu müsabaka Fulham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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