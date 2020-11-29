29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 2-3 Manchester United (MAÇ SONUCU)

Manchester United Cavani ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'de 10. hafta maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı deplasmda 3-2 mağlup etti.

'de heyecan devam ediyor. 10. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Southampton sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekip Manchester United mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlarken, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele gol perdesini 23. dakikada Bednarek açarken 33. dakikada Ward-Prowse skoru ev sahibi ekip adına 2-0'a getirdi. Manchester United'ın golleri ise 59. dakikada Bruno Fernandes, 74 ve 83. dakikada ise Edison Cavani'den geldi.

Bu skorla Southampton puanını 17 puanda kalırken, Manchester United puanını 16'yA yükseltti.

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