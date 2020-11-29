29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi Diego Armando Maradona'yı böyle andı!

Messi Maradona'yı böyle andı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi Osasuna maçında attığı golün ardından geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Maradona'yı andı.

'da Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Martin Braithwaite, 42. dakikada Antoine Griezmann, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti.

MARADONA'YI ANDI

Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı golün sevincini kısa bir süre önce hayatını kaybeden Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın Newell's Old Boys formasıyla yaptı.

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