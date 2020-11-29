Lionel Messi Diego Armando Maradona'yı böyle andı!

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi Osasuna maçında attığı golün ardından geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Maradona'yı andı.

İspanya La Liga'da Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Martin Braithwaite, 42. dakikada Antoine Griezmann, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti.

MARADONA'YI ANDI

Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı golün sevincini kısa bir süre önce hayatını kaybeden Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın Newell's Old Boys formasıyla yaptı.





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