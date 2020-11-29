İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Arsenal ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Wolverhampton maçı 29 Kasım Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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