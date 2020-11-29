29 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Wolverhampton maçı 29 Kasım Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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