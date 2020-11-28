28 Kasım 2020, Cumartesi

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Benevento - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Benevento - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

İtalya Serie A'nın 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus maçı izle

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Benevento - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENEVENTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Benevento - Juventus maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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